Am Samstag wäre in Garmisch-Partenkirchen die Weltcup-Abfahrt der Frauen angestanden. Diese findet nun aber nicht statt. Grund dafür ist das schlechte Wetter. So musste auch das 2. Abfahrtstraining der Frauen, das eigentlich am Freitag stattgefunden hätte, abgesagt werden.

Wer jetzt aber schon um seine Ski-Rennen am Wochenende bangt, dem sei gesagt: Es wird dennoch Rennen in Garmisch-Partenkirchen geben. Ohne Training ist zwar keine Abfahrt möglich, ein Super-G aber schon. Und so steht am Samstag, wie auch am Sonntag, ein Super-G an.