Das Wetter macht nicht mit: Wegen starken Schneefalls und Wind werden die Abfahrtstrainings am Weltcupfinal in der Lenzerheide für Männer und Frauen abgesagt. Dies hat 20 Minuten aus dem Umfeld der Organisatoren erfahren. Inzwischen wurden die Absagen auch von Swiss-Ski bestätigt. Wenn kein Training stattfindet, können die Abfahrten am Mittwoch eigentlich auch nicht über die Bühne gehen. So lautet das Reglement. Eine Möglichkeit, die Abfahrt zu retten, wäre es, sie mit einer technischen Disziplin zu tauschen oder sogar den Teamwettbewerb am Freitag zu ersetzen. Die Regeln der Fis würden eine Verschiebung wohl ebenfalls verunmöglichen. Von offizieller Seite will man am Dienstagabend mehr kommunizieren. Offenbar besteht doch eine kleine Chance, dass die Trainings und die Rennen am Mittwoch stattfinden können. Ob das Wetter am Mittwoch besser wird, ist aber unklar.