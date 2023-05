Luzern: Abfall und Kot vor der Tür – Kirche will mit Schallgerät Jugendliche vertreiben  

Auf dem überdachten Eingang zur Lukaskirche in Luzern hat die Reformierte Kirche Luzern ein Mosquito-Gerät installiert.

Weil auf dem überdachten Eingang und der Treppe der Lukaskirche beim Vögeligärtli in der Stadt Luzern immer wieder Abfälle und eklige Hinterlassenschaften wie Exkremente, Kondome oder Spritzen liegen bleiben, hat die Reformierte Kirche Luzern vor etwa drei Jahren entschieden, ein Schallgerät zu installieren, das jeweils zwischen 19 und sechs Uhr aktiv war. Diese Hinterlassenschaften mussten von Mitarbeitern vor den Gottesdiensten seit Jahren jeweils an Wochenenden mittels Reinigungen entfernt werden. Und diese Reinigung sei zunehmend «unzumutbar» geworden, wie Geschäftsführerin Nadja Zgraggen auf Anfrage von « Zentralplus » schreibt.

Vorstoss verlangt, dass diese Geräte verboten werden

Bei einem Test beim KKL reagierte die Stadt

Bereits nach dem einmaligen Test beim KKL reagierte die Stadt und erklärte, dass solche Geräte wegen ihrer Emissionen auf öffentlichem Grund eine Bewilligung benötigen. Nach intern erfolgten Rücksprachen teilte Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen «Zentralplus», mit, die Baudirektion der Stadt Luzern erachte die Installation von Mosquito-Geräten als «nicht bewilligbar». Die Stadt begründete diese Aussage so: «Auch nach einer Interessenabwägung und über das Anbringen von Auflagen in einer Baubewilligung kann nie ausgeschlossen werden, dass Personen durch den Schall beeinträchtigt würden.» Die Stadt war nicht darüber informiert, dass an der Lukaskirche ein derartiges Gerät installiert worden war. Auch der Quartierverein sei darüber nicht im Bild gewesen.