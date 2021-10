Ein etwas seltsam platzierter Abfalleimer neben der Helvetia-Statue bei der Mittleren Brücke warf kürzlich einige Fragen auf Facebook auf. Tatsächlich postete ein User ein Bild, worauf man nicht schwer erkennen kann, dass etwa zwei Meter vor der Statue ein Abfalleimer steht. «Alle klagen über Littering und so ist auch jeder Papierkorb in der Stadt zu begrüssen. Doch muss damit zugleich die vermutlich beliebteste Statue in der Stadt erweitert werden? Platz hätte es ja da genug», kommentiert ein User. Ein weiterer schreibt: «Ausgesprochen sensibel platziert, Chapeau!» Mehrheitlich jedoch fragten sich die Userinnen und User, wieso man den Eimer ausgerechnet an dieser Stelle platzieren musste. Einige vermuten sogar die Stadtreinigung hinter dieser Aktion.