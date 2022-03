Unbekannte jagen in Arbon TG einen Abfalleimer in die Luft

In Arbon TG wurde im Ortsteil Stachen ein Abfalleimer mit Feuerwerkskörper in die Luft gejagt.

In Arbon TG kam es am Sonntagabend zu einem lauten Knall.

In Arbon TG wurde die Nachbarschaft im Ortsteil Stachen am Sonntagabend durch zwei laute Knalle aufgeschreckt. «Ich habe zwei grosse Knalle gehört, aber nichts gesehen», sagt ein Anwohner zu 20 Minuten. Weitere Anwohner bestätigen gegenüber 20 Minuten, dass sie grosse Explosionen vernommen hatten. «Ich schaute gerade fern und hörte zwei Explosionen. Mein Ehemann und ich erschraken ziemlich fest», sagt Anwohnerin Antoinette Feuerle.

In der Folge wurde auch auf Social Media gerätselt, woher der Knall kam. «Wir hörten es auch. Klingt irgendwie nach Schüssen oder so was», schreibt ein User in einer örtlichen Facebook-Gruppe. Viele User fragten sich, woher dieser Lärm wohl kommen könnte. «Ein Abfallkübel ist explodiert», schreibt schliesslich ein Anwohner in die Gruppe.