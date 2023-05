Basel: «Meistens hat es jemand beobachtet» und «Gratis zum Mitnehmen» wird teuer

In Basel kommt das Phänomen am häufigsten im Matthäus-Quartier vor. Ob dies mit der hohen Bevölkerungsdichte oder mit dem tiefen durchschnittlichen steuerbaren Einkommen zu tun hat, ist nicht bewiesen.

Ein Stapel alter DVDs, eine Kiste mit aussortiertem Krimskrams oder gleich ein ganzes Sofa, daneben ein Zettel mit der Aufschrift «Gratis zum Mitnehmen». Szenen wie diese trifft man auf den Trottoirs von Basel des Öfteren an. Was viele nicht wissen: Das ist gemäss der Verordnung über Abfallsammlungen der Stadt Basel verboten. Das Trottoir gehört zur Allmend, also dem öffentlichen Raum. Wer dort Gegenstände, die er oder sie nicht mehr will, stehen lässt, lagert seine Abfälle illegal.