Gersau SZ

Abfalltaucher rätseln über mysteriösen Riesen-Knochen am Seegrund

Gruseliger Fund der Abfalltaucher vor Gersau SZ am Vierwaldstättersee: Sie holten einen riesigen Knochen an Land. Nun klären Spezialisten ab, was es damit auf sich hat.

von Martin Messmer

Diesen Knochen haben die Taucher im See bei Gersau gefunden. 20 Minuten mit Material von Abfalltaucher.ch

Darum geht es Der Verein Abfalltaucher.ch war am Samstag in Gersau im Einsatz.

Dabei fanden sie einen etwa 45 Zentimeter langen Knochen.

Der Knochen ist bei der Bergung in zwei Teile zerbrochen.

«Dieser Knochen ist so geil, der hat es in der Tat in sich»: Matthias Ardizzon, Präsident des Vereins Abfalltaucher Schweiz, ist immer noch fasziniert über einen ganz besondern Fund am letzten Samstag im Vierwaldstättersee vor Gersau SZ. Dort nämlich holten seine Kameraden einen riesigen Knochen aus dem See. «Es ist das erste Mal, dass wir etwas derart Gruseliges finden», sagt Ardizzon weiter; in der Vergangenheit hätten sie schon eine tote Schlange oder Fische mit kleinen Shotfläschchen oder Plastik im Bauch gefunden, aber der Riesenknochen toppt alles.

Der Transport vom Seegrund an die Uferpromenade von Gersau jedoch überstand der Knochen nicht heil: Er ist laut Ardizzon bei der Bergung in zwei Teile gebrochen. «Man kann in aber präzise zusammensetzen, so das er aussieht, als wäre er ein einzelnes Teil.»

Nun rätseln die Abfalltaucher, was es mit dem Kochen auf sich hat und warum er sich im See befand. «Ich persönlich glaube, es handelt sich um den Oberschenkelknochen einer Kuh», sagt der Abfalltaucher-Präsident. Um es genau zu wissen, werde der Knochen nun einer Spezialistin zugeführt – bis die Analyse vorliegt, bleibt der Riesen-Knochen von Gersau ein Mysterium.