Taucher räumen Zugersee auf - Abfalltaucher sorgen sich wegen diverser Masken im Zugersee

Abfalltaucher haben am Samstag einen Teil des Zugersees entlang der Promenade in Zug von Abfall befreit.

Am Ufer des Zugersees haben Abfalltaucher am Wochenende eine Aufräumaktion durchgeführt.

«Wir haben sehr viele Flaschen und Dosen aus dem Wasser geholt», sagt Matthias Ardizzon, Präsident der Abfalltaucher Schweiz . Am vergangenen Wochenende haben die Abfalltaucher zusammen mit der Tauchschule Tauch-Treff Zug den Zugersee entlang der Promenade und dort auf einer Länge von 300 bis 400 Metern den See von Güsel befreit. Dabei kam einiges zusammen: «Es dürfte insgesamt rund eine Tonne Abfall gewesen sein», sagt Ardizzon.

Menge an Masken im Wasser hat «gravierend zugenommen»

Neben den vielen Abfällen stimmt Ardizzon ein neues Phänomen nachdenklich: «Wir haben viele, viele Masken gefunden. Es hat gravierend zugenommen, das ist ein grosses Problem», sagt er. Die Masken liegen teilweise auf dem Seegrund und werden am Ufer angeschwemmt, wo sie auch zwischen Steinen hängen bleiben. «Unser Zugersee bietet der Bevölkerung wunderschöne Plätze, aber noch viel wichtiger ist zu bedenken, dass der See auch die Heimat von unzähligen Lebewesen ist, welche mit dem Abfall im See bedroht wird», sagt der Taucher. «Es leiden die kleinen und ‹unsichtbaren› Pflanzen und Tiere unter der Wasseroberfläche, was wiederum das Ökosystem aus dem Gleichgewicht wirft.» Für die Entsorgung der Masken hatten die Taucher sich entsprechend vorbereitet und auch Desinfektionsmittel eingepackt.