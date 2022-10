Migros : Abgang von Fabrice Zumbrunnen – er soll sich intern Feinde gemacht haben

Die Supermärkte gehören den zehn regionalen Genossenschaften. Die Zentrale in Zürich hat keinen Einfluss auf sie. In allen zehn sind die Umsätze gesunken und fast bei allen sind auch die Gewinne deutlich zurückgegangen. Die drei Genossenschaften Zürich, Tessin und Wallis sind zum Teil deutlich in den roten Zahlen. Basel, Waadt, Genf und Neuenburg/Freiburg seien nur wegen Nebeneinkünften noch knapp in den schwarzen Zahlen. Auch die Genossenschaft Aare (Bern, Solothurn, Aargau) ist nur dank Verkäufen von Immobilien und Beteiligungen im Plus.