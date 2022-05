Gefährdet oder bedroht : Abgase, Pestizide, Gülle – Dutzende Schmetterlingsarten vom Aussterben bedroht

Grund dafür seien Giftstoffe aller Art, von Abgasen in der Luft, über Dünger und Gülle bis hin zum Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft.

Auch in der Schweiz werde zu selten darüber berichtet, sagt Stefan Bachmann von der Naturschutzorganisation BirdLife. Weil das Insektensterben langsam voranschreite, sei es vielen Leuten nicht bewusst. «Der Biodiversitätsverlust bräuchte eine viel höhere mediale Aufmerksamkeit. Die Zahl der Arten nimmt drastisch ab.» Allein in den letzten 26 Jahren habe die Anzahl Fluginsekten, zu welchen auch die Schmetterlinge gehören, um 76 Prozent abgenommen, sagt Bachmann.

Grund dafür seien Giftstoffe aller Art, von Abgasen in der Luft über Dünger und Gülle bis hin zum Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. «Die Pflanzen- und Blütenvielfalt geht deutlich zurück», sagt Bachmann. Dadurch breche zahlreichen Schmetterlingsarten die Nahrungsgrundlage weg. Um diesem Massensterben effizient entgegenwirken zu können, müsse sich laut Bachmann die Schweizer Landwirtschaftspolitik nachhaltig ändern: «Der Natur muss mehr Raum zustehen.»

«Das Aussterben sieht man auch in der Schweiz»

«Das Aussterben der Schmetterlinge sieht man auch hierzulande», bestätigt Andrea Klieber vom Verein «Schmetterlingsförderung im Kanton Zürich». Besonders problematisch sei der Rückgang der Arten. «Während einzelne Arten sich stärker ausbreiten, sterben seltenere Schmetterlinge, die auf wertvolle Lebensräume spezialisiert sind, zunehmend aus», so Klieber. So stehen 35 Prozent von 226 Schweizer Tagfalter- und Widderchen-Arten auf der Roten Liste, sind also als «bedroht» eingestuft worden, rund 20 Prozent gelten als potenziell gefährdet.