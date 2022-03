Krankenkassen : Abgebaute Reserven, Pandemie-Kosten – droht uns 2023 ein Prämienschock?

Die Krankenkassenprämien sind erstmals seit 2008 leicht gesunken. Nächstes Jahr droht den Schweizer Haushalten wieder eine höhere finanzielle Belastung.

Leistungsaufwand pro versicherter Person um 5,3 Prozent gestiegen

Die CSS ist der grösste Grundversicherer der Schweiz. Dort heisst es, dass man für 2023 mit einer Prämienanpassung «deutlich über dem Niveau der letzten vier Jahre» rechnet. Das berichten die Zeitungen der CH Media (Bezahlartikel). Zusätzliche Ausgaben wie Impfungen und ambulante Behandlungen während der Pandemie hätten 2021 zu einer Zunahme der Leistungskosten geführt. Die 2020 pandemiebedingt aufgeschobenen Operationen hätten das Kostenwachstum gedrosselt. Das habe sich jedoch 2021 wieder geändert. So belief sich der sogenannte Schadens- und Leistungsaufwand bei der CSS auf 5,1 Milliarden Franken, was einem Anstieg von 4,5 Prozent pro versicherter Person entspreche (Branchendurchschnitt: 5,3 Prozent pro versicherter Person). Mit einem weiteren Anstieg wird auch für das kommende Jahr gerechnet, wenn auch nicht mehr in dieser Höhe. Dies werde sich laut CSS auch in den Prämien niederschlagen.

Bund will, dass Reserven in Prämienkalkulation mit einfliessen

Dass zahlreiche Kassen ihre Reserven zuletzt reduziert haben, sollte laut CSS-Finanzchef Armin Suter als Sonderposten betrachtet werden. «Die Prämie wird auf Basis der Leistungskosten kalkuliert, ohne Miteinbezug der Reserven», sagt der Finanzchef dazu. Anders sieht das jedoch der Bund. Der Bundesrat hatte 2021 eine Revision der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung verbschiedet. Damit wollte er den freiwilligen Abbau von Reserven in der Krankenversicherung erleichtern. 2020 häuften die Krankenkassen Reserven von 11,3 Milliarden Franken an. Das entsprach ganzen 203 Prozent des geforderten Minimums. So wurde die Grenze, ab der ein freiwilliger Abbau von Reserven in der obligatorischen Krankenversicherung möglich ist, von 150 Prozent der vorgeschriebenen Mindesthöhe auf 100 Prozent gesenkt. Die Reserven sollten nach Ansicht des Bundes jedoch auch in die Prämienkalkulation mit einfliessen.