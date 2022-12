Interview von Boris Becker zeigt, dass er abgenommen hat

TV-Interview : Abgenommen und in sich gekehrt – so sehr hat sich Boris Becker verändert

Darum gehts Sat.1 strahlt am Dienstagabend das erste Interview mit Boris Becker nach seiner Haftentlassung aus. Die Spannung, was Becker zu sagen hat, ist gross.

Die Tennislegende stellt sich darin den Fragen von Moderator Steven Gätjen (50).

Einige Details wurden bereits geleakt. Ein Überblick.

Mit grosser Spannung wird am Dienstagabend (20.15 Uhr) das erste Interview des früheren Tennisstars Boris Becker nach seiner kürzlichen Freilassung aus der Haft in Grossbritannien erwartet. Moderator Steven Gätjen führt für den Privatsender Sat.1 ein weltexklusives Gespräch mit dem 55-Jährigen. Um die grosse Bombe erst mit der Ausstrahlung platzen zu lassen, scheinen die Verantwortlichen alles daran gesetzt zu haben, um Becker abzuschirmen. So wisse laut «Bild» nicht einmal seine Mama Elvira (57), wo sich ihr Sohn derzeit aufhalte. Er habe ihr am Telefon aber gesagt, dass es ihm gutgehe, und versprochen: «Mama, Weihnachten feiern wir zusammen!» Nichtsdestotrotz sind bereits zahlreiche Informationen seit seiner Entlassung publik geworden.

Das erste Bild von Boris Becker

Dem – in diesem Fall – stets gut informierten Boulevardblatt liegt bereits ein erster Screenshot aus der Interviewsituation vor. Dabei ist klar zu erkennen, dass die 231 Tage im Gefängnis nicht spurlos an dem einstigen Tennisstar vorbeigezogen sind. Becker hat stark abgenommen, wodurch sein Gesicht markanter wirkt. Seine ikonischen hellblonden Haare sind auch Geschichte. Neu trägt er kupfer-blond. Mimik und Gestik wirken fokussiert und gefasst.

Der Sender hat der «Bild» scheinbar einen ersten Screenshot aus der Interview-Situation zur Verfügung gestellt. Ausriss/Bild.de

Beckers erster Satz

Warum Becker kurz nach seiner Haftentlassung schon wieder vor eine Kamera tritt? Er will «aufräumen», meint sein Interviewer Steven Gätjen in einer Liveschaltung mit dem «Frühstücksfernsehen». Das Gespräch mit Boris sei «sehr emotional» gewesen, nicht zuletzt, weil Becker offenbar mehrmals mit den Tränen gekämpft habe. «Also, er ist mehrfach an die Grenze gekommen, dass er wirklich nicht mehr weiterreden wollte und eine kleine Pause brauchte, weil ihn das alles emotional sehr mitgenommen hat», meint Gätjen weiter. Becker selbst erklärte abseits des grossen TV-Interviews: «Ich bin immer offen. Manchmal mag man nicht glauben, was ich sage, aber ich bin immer authentisch. Ich bin immer offen und ich sage das, was ich glaube, was ich denke, was ich fühle und so bin ich eigentlich immer.» Zu sehen ist auch, dass die Sportlegende von Sohn Noah (28) und Freundin Lilian (33) zu diesem Termin begleitet wurde.

Boris Becker gibt erstes Statement abseits seines grossen Interviews. Sat.1

Von Sat. 1 veröffentlichte Informationen

Auch der Sender selbst hat einige Inhalte aus dem Interview bereits angeschnitten. «Ich glaube, dass Boris Becker wirklich willens ist, aufzuräumen und viele Dinge klarzustellen», wird Steven Gätjen in einer Mitteilung zitiert. Im Vorfeld des Gesprächs hat der Moderator Becker im Gefängnis Huntercombe bei London besucht und offenbar einen Mann erlebt, der einen Neuanfang anstrebt. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Journalisten, wie Boris Becker seine ersten Tage im Gefängnis Wandsworth beschrieben hat. Er erzählte ihm, «dass er grosse Angst davor hatte, in einer Sammelzelle zu landen. In den ersten vier Tagen war er aber allein, hatte keinen Kontakt zur Aussenwelt und war eingeschlossen in seiner Zelle, mit einer Stunde Ausgang pro Tag. Er hat in dieser Zeit noch nicht mal geduscht, weil er nicht wusste, wie und wo das dort im Gefängnis überhaupt geht.»

Riesen-Gage für exklusives Interview

Für sein TV-Interview soll der dreifache Wimbledon-Sieger 450’000 Pfund also rund 514’000 Franken kassieren. Zudem sei ein Flug mit dem Privatjet Teil der vertraglichen Vereinbarung gewesen. Der Mietpreis für einen London-Frankfurt-Flug mit der Maschine: etwa 8350 Franken. Derweil läuft die Insolvenz von Becker nach wie vor, im Januar 2021 sagte er dazu in einem Interview: «Ich habe einen Deal gemacht, bei dem ich die Hälfte meines Einkommens (...) abgeben muss, aber die andere Hälfte kann ich behalten.» Doch die neuen Millionen kann er ganz legal einheimsen, denn die Gage geht laut «Bild» aufs Konto der Managementfirma BFB GmbH und damit an seine Partnerin Lilian, die Geschäftsinhaberin ist. Entsprechend hat der Insolvenzverwalter in England keinen Zugriff darauf.

Mitinsassen krallen sich Beckers Kleidung

Bereits vor Ausstrahlung des Interviews sprach «Bild» mit Beckers ehemaligen Mithäftlingen. «Wandsworth ist das schlimmste Gefängnis Englands. Doch der Deutsche hatte das Glück, nach zwei Wochen als Lehrer für Deutsch und Mathe arbeiten zu dürfen», erklärt dabei ein Insasse. Nach nur zwei Wochen wurde er in die Huntercombe Haftanstalt verlegt, wo er unter besseren Bedingungen leben konnte. Bei seiner Entlassung habe er persönliche Gegenstände wie Fotos seiner Lieben mitgenommen, Kleidungsstücke liess er hingegen zurück. Unter anderem verschenkte er ein Paar Puma-Turnschuhe an einen der Häftlinge. Ein anderer Knast-Kumpel habe seine Mütze, einen Pulli und eine Jacke bekommen. Ein Dritter sicherte sich nach Beckers Auszug ein graues T-Shirt aus seiner eigenen Kollektion, einen grauen Bademantel, eine Jogginghose sowie Beckers Badelatschen.