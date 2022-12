Abgeordneter nach Schlägerei in Türkei-Parlament auf Intensivstation

Türkei : Abgeordneter nach wüster Schlägerei im Parlament auf Intensivstation

Ein Abgeordneter wurde so schwer verletzt, dass er derzeit auf der Intensivstation liegt.

Schlag auf den Kopf erhalten

Schon mehrfach kam es in der Vergangenheit bei besonders heiklen Debatten zu Handgreiflichkeiten, etwa im Jahr 2020, als angespannte Diskussionen über das militärische Engagement der Türkei in Syrien in einer Schlägerei mündeten.