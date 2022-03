Isolations-Hammer - Abgesagte Termine sorgen für Freizeit-Frust

Reihenweise stecken Personen derzeit in Isolation, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell sitzen deswegen knapp 100’000 Menschen zuhause. Das sorgt für viel Freizeit-Frust. Wegen der Pandemie habe er seine Verwandten seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, sagt ein 19-jähriger Zürcher. Der letzte Termin für das Familienfest sei ins Wasser gefallen, da er selbst an Omikron erkrankt sei. «Dieses Wochenende findet das Fest wieder nicht statt –, weil mein Onkel positiv getestet wurde.» Es sei extrem frustrierend und traurig, da er sich auf das Treffen sehr gefreut habe.

Ähnlich erging es K. K.* (25). Er habe seine WG-Einweihungsparty absagen müssen, weil diese in die Zeit seiner Isolation gefallen sei. «Das war nicht gerade toll, denn es hatten sich so viele Leute wie noch nie angemeldet», sagt der St. Galler. Er glaube, dass das Bedürfnis nach sozialen Kontakten seit dem Fall der Massnahmen besonders gross sei.

«Sozialleben hat mit 3G weniger gelitten»

Psychologinnen und Psychologen spüren, dass das blockierte Sozialleben viele Menschen frustriert. «Vor allem jüngere Leute fühlen sich sehr schnell isoliert, einsam und vom sozialen Leben abgeschnitten, müssen sie auf ein Treffen nach dem anderen verzichten», sagt Jugendpsychologe Felix Hof. Die Bevölkerung befinde sich in einer schwierigen Situation. «Einerseits vermitteln die Lockerungen, dass alles möglich ist, andererseits erkranken sehr viele Leute und müssen in Isolation.» Für junge Menschen sei dies ein unseliger Teufelskreis. «Unter diesen Umständen nehmen psychische Probleme bei Jugendlichen noch mehr zu.»

«Personen nicht mehr ‹einsperren›»

«Isolationspflicht auf keine Fall aufheben»

Zudem erwartet der GLP-Nationalrat, dass die Welle bald ihren Zenit erreichen und das Virus mit den steigenden Temperaturen und den wenigen verfügbaren Wirten weniger stark zirkulieren wird. Auch deshalb sei eine leichte Version der Isolationspflicht eine gute Alternative. Nichtsdestotrotz wäre es in Bäumles Augen ein Fehler, die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Spitälern aufzuheben. «Mit der aktuell ungenügenden Luftqualität in gewissen Zügen ist eine Maskenpflicht noch sinnvoll, um vulnerable Personen zu schützen.»

SP-Nationalrätin Yvonne Feri will hingegen am aktuellen Vorgehen festhalten. Sie habe Verständnis für den Frust der Menschen, fielen Treffen aufgrund der Isolationspflicht ständig ins Wasser, sagt sie. Dennoch dürfe die Isolationspflicht auf keinen Fall jetzt schon aufgehoben werden. «Ansonsten erkranken noch mehr Leute gleichzeitig, womit eine Überlastung der Akutplätze in den Spitälern drohen könnte.» Damit Corona-Fälle nicht ständig zum Spielverderber würden, rate sie, vermehrt freiwillig Maske zu tragen dort, wo sich viele Menschen längere Zeit miteinander aufhielten. «So zirkuliert das Virus weniger stark, womit auch weniger Menschen in Isolation müssen.»