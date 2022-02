Köln : Abgesagter Karnevalsumzug wird zu einer riesigen Anti-Kriegs-Demo

Der traditionelle Kölner Rosenmontagsumzug ist wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt worden. Stattdessen demonstrierten eine Viertelmillion Menschen gegen den Krieg.

An einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine haben sich am Montag in Köln in der Spitze bis zu 250’000 Menschen beteiligt. Nach Polizeiangaben zogen die Menschen friedlich und ohne Zwischenfälle durch die Kölner Innenstadt. Die Friedenskundgebung mit anschliessendem Demonstrationszug wurde vom Festkomitee Kölner Karneval organisiert und fand anstelle des abgesagten Rosenmontagszugs statt.