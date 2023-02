Mysteriöse Flugobjekte in USA und Kanada: Das sagen Experten zu den abgeschossenen Ufos und Alien-Spekulationen

Was man bisher weiss

US-F-22-Kampfjets hatten am 4. Februar einen mutmasslichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. In der Zwischenzeit wurden drei weitere unbekannte Flugobjekte über Alaska, Kanada und dem Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada abgeschossen. Zurzeit ist noch nicht bekannt, was sich hinter den unbemannten Objekten, von denen eines als «zylinderförmig» beschrieben wurde, verbirgt. Am Sonntag kamen dann auch aus China Meldungen über eine mysteriöse Sichtung. Die staatsnahe Tageszeitung «Global Times» berichtete, China bereite den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor.