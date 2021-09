CO2-Sparen - «Abgesehen vom Belag können wir die ganze Autobahn aus Holz bauen»

Initiative Holz BE / Timbatec

Initiative Holz Bern will deshalb an Autobahnen alles aus Holz herstellen – ausser den Belag.

Die Nachfrage nach Elektro-Autos in der Schweiz steigt. Doch beim Strassenbau wird immer noch extrem viel CO2 freigesetzt.

Selbst wenn auf einen Schlag alle Schweizerinnen und Schweizer von Verbrennungs- auf Elektro-Autos umsteigen würden, hätte der Strassenverkehr ein CO2-Problem. Und zwar, weil die Fahrzeuge auf Strassen angewiesen sind. Und um diese zu bauen und instandzuhalten, werden Unmengen an CO2 ausgestossen.

Ändern will das Stefan Zöllig, Holzbau-Ingenieur und Geschäftsleitungsmitglied von Initiative Holz Bern. «Es reicht schlicht nicht, sich auf E-Autos zu verlassen, wenn die Schweiz bis 2050 klimaneutral unterwegs sein wird. Ein Kubikmeter Beton setzt bei seiner Herstellung rund eine halbe Tonne CO2 frei», sagt Zöllig. «Holz bindet dagegen 1 Tonne CO2. Nur wird das bei den aktuell gängigen Modellen in die Klimabilanz nicht eingerechnet.»

Bester Nutzen bei Brücken

Deshalb wollen Zöllig und Initiative Holz Bern den Bau von Holz-basierten Autobahnen vorantreiben. «Abgesehen vom Belag können wir eine ganze Autobahn aus Holz bauen», sagt er. Das schliesst ein: Wildtierüberführungen, Lärmschutzwände, Brücken, aber auch Tunnelzwischendecken, Galerien, Pfähle, Tunnels im Tagbau, Stützwände und Leitplanken. Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hätten gemäss Zölligs Berechnungen die Brücken quer über die Autobahn und die Brücken in Achse, also die, auf denen die Autos selber fahren.

Doch bisher existieren in der Schweiz erst einige Wildtierüberführungen, die teilweise aus Holz gebaut wurden – beispielsweise bei Suhr AG im Gebiet Rynetel oder bei Neuenkirch LU. Bei allen anderen Autobahn-Bestandteilen besteht gemäss Zöllig noch viel mehr Nachholbedarf. «Es braucht definitiv ein Umdenken bei den zuständigen Stellen. Beim Astra denkt man heute nur in Beton und Stahl», sagt Zöllig. «Dabei können wir mit Holz exakt dasselbe bauen.»

«Es gibt Holzbrücken, die sind Hunderte Jahre alt»

Kann Holz denn in Bezug auf Haltbarkeit und Sicherheit mithalten? «Ja», sagt Zöllig. «Wenn es richtig verbaut wurde, hält Holz quasi ewig. Es gibt Holzbrücken, die sind Hunderte Jahre alt und über die fahren immer noch Autos. Beim Brandschutz, beispielsweise in Tunnels, müsste man natürlich Normen definieren und Lösungen finden.»

Zöllig verweist darauf, dass Technik und Forschung in Bezug auf Beton und Stahl viel weiter sei: «Dafür wurden in den letzten Jahrzehnten Milliarden ausgegeben. Das ist kein Vergleich zum Bau mit Holz, wo wir aktuell noch in den Kinderschuhen stecken. Wir brauchen eine klare Holz-Strategie im Schweizer Strassenbau.»