Online bestellen und im Laden bezahlen

Das Problem mit den abgesperrten Trophy-Prämien ist bei Coop bekannt. Die Detailhändlerin will die Konsumenten beruhigen. «Coop arbeitet derzeit an einer Lösung für die Prämien», wie eine Sprecherin 20 Minuten verspricht. In den nächsten Tagen sollen die Kunden mit vollen Sammelheften die Produkte im Internet bestellen und neu via Pick-up in den Filialen abholen können.