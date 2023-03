Hyaluron-Pfusch: Ärzte warnen vor illegalen Eingriffen in der Schweiz

Eitrige Lippen, abgestorbene Nasenspitzen und überspritzte Wangen : Die Zürcher Schönheitsklinik Skkins behandelt jede Woche mehrere Patientinnen und Patienten nach missglückten Behandlungen. «Das Problem ist, dass Unterspritzungen mit Hyaluronsäure Fillern, welche länger als 30 Tage halten, heute vermehrt in Kosmetikstudios von unbefugten Personen, wie zum Beispiel medizinischen Kosmetikerinnen und Heilpraktikern, injiziert werden», sagt Inhaberin Désirée Köfer. 20 Minuten hat mit Betroffenen gesprochen.

«Zudem locken sie mit günstigen Angeboten ihre gutgläubigen Kundinnen und Kunden an. Dass die Personen, die diese Behandlungen anbieten, jedoch unqualifiziert sind, ist den meisten nicht bewusst», so Köfer. Die Folgen einer Fehlinjektion können verheerend sein: «Es können Blutgefässe verstopft werden, was schlimmstenfalls zu einem Absterben des Gewebes oder sogar zu einer kompletten Erblindung führen kann.»