Der Pilot verunfallte am 14. Oktober 2015 unweit der Schweizer Grenze. In der Endphase eines Luftkampftrainings über französischem Staatsgebiet mit zwei Tiger-Kampfjets kam es durch das «offensive Flugverhalten» des Piloten zu einem «erheblichen Schubverlust» am linken Triebwerk, die Leistung fiel ab und das Flugzeug verlor rasch an Höhe. Der erfahrene Flieger – er hatte zum Unfallzeitpunkt bereits über 1000 Flugstunden auf der F/A-18 oder dem Simulator – rettete sich auf einer Höhe von 1853 Metern mit dem Schleudersitz und wurde dabei nur leicht verletzt. Das Flugzeug krachte auf einen Acker bei Glamondans, in der Nähe von Besançon im französischen Jura.