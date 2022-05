Birsfelden BL: Polizei hat Herkunft des abgetrennten Daumens geklärt

Am Dienstag, 17. Mai wurde ein abgetrennter Daumen in Birsfelden BL gefunden.

Am Dienstag 17. Mai wurde in Birsfelden an der Hardstrasse von einer 16-jährigen Schülerin ein abgetrennter Daumen bei einem Abfallcontainer aufgefunden. Seither wurde gerätselt, zu wessen Hand er gehört und wie er dorthin gelangt ist. Am Mittwoch nun konnte die Baselbieter Polizei die Aufklärung des Falles vermelden. Demnach haben Ermittlungen ergeben, dass der Daumen, der zu einer rechten Hand gehörte, bei einem Arbeitsunfall mit einer Trennscheibe abgetrennt worden war. Der Arbeiter habe sich danach in Spitalpflege begeben.