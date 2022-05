Birsfelden BL: Hinter einem Restaurant – Polizei findet abgetrennten menschlichen Daumen

In der Hardstrasse in Birsfelden hinter einem Mehrfamilienhaus mit Restaurant fand man den menschlichen Daumen.

Am Dienstagmittag wurde an der Hardstrasse in Birsfelden BL bei einem Abfallcontainer, hinter einem Mehrfamilienhaus mit Restaurant, ein einzelner Finger gefunden. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Mittwoch mit. Durch die Einsatzkräfte konnte vor Ort tatsächlich ein Finger festgestellt werden.