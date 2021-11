Trotz Versicherung – Abgewiesen, weil Notfallklinik vor der Behandlung Geld sehen wollte

Starke Unterleibsschmerzen und Blut im Urin haben R. B.* in der Nacht auf Sonntag starke Schmerzen bereitet. Weil diese bis am Morgen anhielten, entschied sich die 40-jährige Detailhändlerin aus Emmen, in die Notfallklinik Permanence im Bahnhof Luzern zu gehen. Ihren Hausarzt konnte sie am Wochenende nicht aufsuchen.