Wunder-Geburt: Abigail bekommt Kind im Flugzeug

Die 17-jährige Abigail Amoretti brachte ihre Tochter trotz etlicher Komplikationen in zehn Kilometern Höhe zur Welt.

An Bord anwesende Ärztinnen und Ärzte standen Abigail zur Hilfe und retteten das Leben ihrer Tochter.

Ihr Baby kam noch in der Luft zur Welt, atmete jedoch nicht.

Während eines Fluges in die USA setzten bei der 17-jährigen Abigail Amoretti die Wehen ein.

Abigail Amoretti fliegt von Managua in Nicaragua nach Miami , um ihre Grossmutter zu besuchen. Die 17-Jährige plagen jedoch Unterleibsschmerzen, weshalb sie die Toilette aufsucht. Sie ahnt zunächst nicht, dass die Wehen eingesetzt haben – schliesslich ist sie erst im siebten Monat schwanger.

Eine Ärztin an Bord des Fluges hört jedoch die Schreie von der Flugzeugtoilette und erkennt den Ernst der Lage. Sie und weitere an Bord anwesende Mediziner legen die gebärende Mutter auf Handtücher in den Mittelgang des Flugzeuges, wie lokale Medien berichten. Dies nützt jedoch alles nichts: Die Geburt entwickelt sich zum Drama.