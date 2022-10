Schweiz : Ablaufdatum erreicht – Bund entsorgt über 9 Millionen Moderna-Impfdosen

Wie der Bund in einer Medienmitteilung schreibt, werden circa neun Millionen abgelaufene Impfdosen weggeworfen. «Mit der Strategie des Bundes, die Bevölkerung jederzeit ausreichend mit den wirksamsten Impfstoffen zu versorgen, wurde eine mögliche Überversorgung mit Impfstoffen in Kauf genommen. Impfdosen, die nicht verimpft oder weitergegeben werden konnten und deren Haltbarkeit nicht weiter verlängert werden kann, müssen nun entsorgt werden. Dies betrifft aktuell rund neun Millionen Dosen», schreibt der Bund.

Schweiz erhält stets den neuesten Impfstoff

Weiter steht in der Mitteilung, dass die Schweiz stets die neuste verfügbare Impfvariante, sobald diese zugelassen sei, anbieten wolle. «So ist sichergestellt, dass die Schweiz für die nun gestartete Impfkampagne ausreichende Mengen des an die Omikron-Variante angepassten mRNA-Impfstoffs zur Verfügung hat. Auch der proteinbasierte Impfstoff von Novavax steht in ausreichender Menge zur Verfügung.»