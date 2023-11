Abnehmspritze: Kosten fallen zulasten der Prämienzahler

Derzeit wird über die Einführung von Wegovy in der Schweiz verhandelt. Dieses dürfte fast doppelt so teuer wie Ozempic werden – und wird dann auch für übergewichtige Patienten ohne Diabetes erhältlich sein.

Im Jahr 2018 lagen die Gesamtkosten für Diabetesmittel in der Schweiz laut dem «K-Tipp» bei 264 Millionen Franken. Im gleichen Jahr kam die Spritze Ozempic, 2020 dann Rybelsus in Tablettenform auf den Markt. Die Gesamtkosten für Diabetesmittel in der Grundversicherung stiegen 2021 auf rund 327 Millionen Franken, der Anteil von Ozempic und Rybelsus betrug 41,4 Millionen Franken. 2022 betrugen die Gesamtkosten 375 Millionen Franken und die beiden Medikamente hatten einen Anteil von 66,2 Millionen Franken. Im ersten Quartal 2023 betrugen die Kosten für Ozempic und Rybelsus 27 Millionen Franken.

Diabetes Schweiz zeigt sich besorgt

Für Peter Diem, Arzt und Präsident der Dachorganisation Diabetes Schweiz, ist klar: «Die Präparate sollten Patienten vorbehalten bleiben, die in erster Linie wegen Diabetes behandelt werden – und nicht wegen Übergewicht», sagt er im «K-Tipp» . Er fügt an, dass beim Wirkstoff Semaglutid seit Monaten massive Lieferengpässe bestünden. Für Diabetes-Patienten habe dies gesundheitliche Nachteile zur Folge, da ähnliche Substanzen weniger wirksam seien.

Weiteres Produkt in Pipeline

Vor allem in den USA ist aktuell Wegovy ein absoluter Renner. Auch bei diesem Medikament gibt es derzeit Lieferengpässe. Das Bundesamt für Gesundheit steht aktuell in Verhandlungen über den Preis des Medikaments sowie die Kassenpflicht. Klar ist: In Deutschland kostet das Produkt umgerechnet fast 300 Franken. Damit ist Wegovy doppelt so teuer wie Ozempic. Wie der «K-Tipp» schreibt, dürfte Wegovy das Portemonnaie des Prämienzahlers noch mehr belasten, da das Medikament auch für Übergewichtige ohne Diabetes erhältlich sein soll.