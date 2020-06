32. Bundesliga-Runde

Abraham stürzt Schalke noch tiefer in die Krise

Schalke kann auch gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen und verliert 1:2. Borussia Dortmund spielt um 20.30 Uhr gegen Mainz.

Ronald Wittek/Pool via Getty Ima

Schalke kommt in dieser Saison einfach nicht auf Touren.

Mit einem überzeugenden Auftritt gegen den FC Schalke 04 hat Eintracht Frankfurt die Mini-Chance auf das Erreichen der Europa League gewahrt und die Negativrekordserie der Knappen auf 14 sieglose Spiele am Stück verlängert. Beim verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg der Hessen trafen am Mittwoch André Silva in der 28. Minute und David Abraham (50.) für die über weite Strecken dominanten Hausherren.