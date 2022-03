Kreml bestätigt – Abramowitsch nahm an Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine teil

Roman Abramowitsch hat nach Kreml-Angaben an den russisch-ukrainischen Verhandlungen teilgenommen.

Der wohl bekannteste russische Oligarch wollte 2016 in die Schweiz ziehen – dies wurde ihm vom Bund verwehrt.

Der Kreml hat bestätigt, dass Roman Abramowitsch an den russisch-ukrainischen Verhandlungen teilgenommen hat. Dies geht aus Medienberichten hervor, wonach der Oligarch als Teilnehmer bei Gesprächen zwischen den Kriegsparteien aufgetaucht sei, wie CNN berichtet.

In einer Telefonkonferenz am Donnerstag sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, Abramowitsch habe «in der Anfangsphase an den Verhandlungen teilgenommen, das ist richtig.» Auf Nachfrage nannte Peskow nur wenige Details, fügte aber hinzu: «Und jetzt laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Verhandlungsteams – dem russischen und dem ukrainischen.»