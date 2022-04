Vermögenswerte eingefroren : Abramowitsch pumpt Freunde an, um horrende Lohnsummen zu bezahlen

Laut britischen Medien hat der russische Oligarch Roman Abramowitsch wohlhabende Bekannte angepumpt und sie um je eine Million Dollar gebeten: Angeblich hat der Mogul Mühe, die wöchentlich anfallenden Lohnkosten von 700’000 Franken zu bezahlen.

1 / 5 Roman Abramowitsch flog Mitte März via Istanbul nach Tel Aviv. REUTERS Seine Vermögenswerte in seiner Wahlheimat Grossbritannien wurden beschlagnahmt. REUTERS Er muss aber weiterhin seine Angestellten bezahlen, etwa die 70-köpfige Crew der «Eclipse» … REUTERS

Darum gehts Die Sanktionen des Westens setzen russischen Oligarchen offenbar stark zu.

Weil sein Vermögen eingefroren wurde, muss etwa FC-Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch offenbar Freunde anpumpen.

Andere jammern, weil sie auf Chauffeure und auswärts essen verzichten müssen oder ihre Häuser nicht mehr nutzen können.

Es gab Zeiten, da spielte Geld für den russischen Oligarchen und Putin-Bekannten Roman Abramowitsch keinerlei Rolle. So soll der kurz vor dem Ukraine-Krieg geschätzte 13 Milliarden Dollar schwere Geschäftsmann, als er in den frühen 2000er-Jahren einmal im aserbaidschanischen Baku weilte, Lust auf Sushi aus seinem Londoner Lieblingsrestaurant verspürt haben: Kurzerhand machte er einen Anruf, worauf ein Chauffeur in die Canary Wharf fuhr, Sushi für rund 1400 Franken vom Restaurant abholte und zum Privatjet von Abramowitsch brachte, dessen Pilot es umgehend 4000 Kilometer weit nach Aserbaidschan flog. Das laut «Dail Mail» teuerste Take-away-Essen der Geschichte kam so auf schlappe 48’000 Franken Kosten.

Heute scheint dies ein wenig anders zu sein. Abramowitsch hat laut dem Bericht kaum noch Zugang zu Konti seines heute auf weniger als acht Milliarden geschrumpften Vermögen, weil sowohl die EU als auch Grossbritannien die Vermögenswerte des 55-Jährigen eingefroren haben. Nun soll es so um seine Liquidität bestellt sein, dass er mehrere wohlhabende Bekannte um je eine Million angepumpt haben soll. Genannt werden etwa Hollywood-Produzent Brett Ratner oder Mitglieder der Rothschild-Familie.

Freunde um Millionen gebeten

Das Geld soll er benötigen, um die Lohnkosten seiner Angestellten – etwa die Angestellten seiner 70 Immobilien Crews seiner fünf Schiffe oder seiner Flugzeuge, darunter eine Boeing 787 Dreamliner – zu bezahlen. Laut der «Mail» sollen diese 700’000 Franken betragen – pro Woche. Hinzu kommen die Löhne von Bodyguards und weiteren Angestellten. Allerdings sollen sowohl Ratner als auch die Rothschilds die Bitte abgelehnt haben, weiss «Page Six».

Abramowitsch dementiert zwar die Anpump-Aktion, sie erscheint aber durchaus plausibel. Denn auch andere russsische Oligarchen, die in London leben, sollen unter massiven Luxusproblemen leiden. So klage etwa Abramowitschs Freund Peter Aven (67), ein über fünf Milliarden schwerer Banker, darüber, dass er ohne Chauffeur auskommen müsse, selbst aber nie gelernt habe zu fahren. «Wir wissen nicht, wie wir überleben sollen», jammerte er kürzlich in einem Interview.

Auch Michail Fridman, dem ein Vermögen von über 14 Milliarden Franken nachgesagt wird und der mehrere Häuser an Top-Adressen in London besitzt, gab gegenüber der spanischen Zeitung «El Pais» an, er könne nicht einmal mehr auswärts essen und forderte eine Art Rente von der britischen Regierung, um Taxis und anderes bezahlen zu können. «Ich steh unter einer Art Hausarrest», bilanzierte er.

Villen am Comersee beschlagnahmt

Der für seine Brandreden bekannte russische TV-Journalist Wladimir Solowjew klagte neulich den Westen an, weil «die Festung der Freiheit» Europa ihm seine Rechte bezüglich seiner Villen am Comersee in Italien versage: «Ich habe sie gekauft und lächerlich hohe Steuern bezahlt. Und dann kommt jemand und entscheidet, dass dieser Journalist auf die Sanktionsliste kommt.» Dabei gelte der Privatbesitz doch als «heilig», klagte er. Ob er derzeit am Comersee das Leben geniessen könnte, scheint allerdings fraglich: In einer seiner beiden Villen brannte es diese Woche, die andere wurde mit Parolen wie «Killer» und «Stopp dem Krieg» verschmiert und das Wasser des Pools mit roter Farbe versetzt.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!