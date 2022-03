Sanktionierter Oligarch – Abramowitsch wollte in Schweiz umziehen – und setzte Bund unter Druck

Die Firmen des Oligarchen und langjährigen Besitzers des FC Chelsea waren in der Schweiz lange Zeit sehr willkommen.

In den entsprechenden Verfahren blitzte er jedoch in verschiedenen Instanzen ab.

In der Schweiz war er lange darum bemüht, seinen Ruf zu wahren.

Der wohl bekannteste russische Oligarch, Roman Abramowitsch, hatte es mit seinen Firmen lange sehr komfortabel in der Schweiz. Mittlerweile ist er – genau wie eine grosse Gruppe anderer Oligarchen und Kreml-naher Personen – auch Ziel von Sanktionen durch die Schweiz und die EU.

Kurs änderte sich mit Annexion der Krim

Abramowitsch hat bereits eine lange Geschichte von Auseinandersetzungen mit den Schweizer Behörden hinter sich, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Mit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 wurde der Kurs der Schweizer Behörden gegenüber Superreichen aus Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion verschärft. So wurde Abramowitschs Gesuch, nach Verbier VS ziehen zu dürfen, 2016 abgelehnt. Zwar war man lokal sehr interessiert an einem Zuzug des Milliardärs und damit auf die Aussicht auf lukrative Steuereinnahmen, doch schaltete sich das Bundesamt für Polizei Fedpol ein. Dieses verwies auf eine «Gefährdung der öffentlichen Sicherheit» und ein «Reputationsrisiko für die Schweiz» im Zusammenhang mit Abramowitschs Wohnortwechsel.