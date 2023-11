Absage von Zermatt-Rennen: «Die Natur hat im Skisport immer das letzte Wort» 

OK-Chef Julen gibt Auskunft zur Absage. 20 Minuten

Darum gehts Die Absage des Samstagrennens in Zermatt trifft die Veranstalter hart.

Der Fokus liegt nun auf dem angesagten Rennen am Sonntag.

Eine finanzielle Einbusse hat man nicht.

Schon früh am Samstag wurde bekannt: Die erste Zermatt-Abfahrt kann nicht durchgeführt werden. Der Schneefall über Nacht und auch der Wind war einfach zu stark. Für den Präsidenten der Zermatt-Rennen, Franz Julen, kein einfacher Entscheid: «Es ist ein harter Schlag. Vor allem wenn ich sehe, wie viele Leute Energie, Leidenschaft in das Projekt gesteckt haben.» Man habe die ganze Nacht an der Piste gearbeitet. «Ich habe immer gesagt, die Natur hat im Skisport das letzte Wort und die Natur hat es nicht gut mit uns gemeint», sagte der Walliser.

Die Kritik an der frühen Austragung lässt Julen grundsätzlich kalt. Ich bin überzeugt, das Datum ist richtig für uns. Je später, desto instabiler das Wetter», so der OK-Präsident. Man habe beim ersten Training am Mittwoch ja auch gesehen, was möglich sei. «Ich bin weiterhin überzeugt, dass wir mit dem nötigen Wetterglück zu diesem Zeitpunkt auch auf dieser Höhe Speed-Wettkämpfe fahren können.»

Absagen gehören zum Skisport dazu

Der Fokus des Teams liegt nun ganz klar auf dem Rennen vom Sonntag. Auch wenn die Wetterprognosen aktuell nicht besonders toll sind. «Auf dieser Höhe kann das Wetter innert Stunden wechseln. Wir werden alles geben», erklärte ein optimistischer Julen. Man dürfe ja auch bei einer zweiten Annullierung nicht vergessen, dass Absagen zum Skisport dazugehören.

Dieser Meinung schliesst sich auch Markus Waldner, der Fis-Renndirektor, an: «Man muss halt mit Wetterkapriolen rechnen. Wir haben auch schon Rennen in Wengen und Kitzbühel abgesagt.» Er fügt aber an: «Das Risiko hier ist sicher etwas höher.»

Sein Optimismus für eine Durchführung am Sonntag ist etwas geringer als bei Julen. «Wir sind immer optimistisch und realistisch. Die Chancen sind nicht sehr hoch, aber es wird trotzdem weitergearbeitet.» Von der Piste her werde man wohl bereit sein, aber es komme auf den Wind an. «Wir sehen eine Chance, sind aber auch realistisch.»

«Hoffe Frauen haben mehr Glück»

Ein finanzielles Desaster kann man bei den Organisatoren schon ausschliessen. Julen: «Wir haben ein Budget, das ist ausgeglichen und die ganzen Einnahmen sind versichert. Es ist kein finanzieller Schaden da.» Auch die Zuschauer der ausverkauften Tribüne werden ihr Geld zurückerhalten. Julen: «Wir haben immer gesagt, wenn wir vor acht Uhr absagen, dann kriegen alle ihr Geld zurück.» Die Chance ist gross, dass das auch am Sonntag der Fall sein wird. Klar ist mittlerweile auch: Am Montag findet kein Rennen statt – der Wetterbericht ist zu schlecht. «Ich hoffe, die Frauen haben mehr Glück», so Waldner. Diese Rennen sollen in einer Woche stattfinden.

