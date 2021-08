Nun auch Serena Williams out : Absagenflut am US Open – zahlreiche Tennisstars fehlen in New York

Am Montag startet in New York das US Open. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres muss die Absenzen von einigen hochkarätigen Spielerinnen und Spieler verzeichnen.

1 / 6 Fehlt bei ihrem Heimturnier: Serena Williams. REUTERS Musste wegen Knie-Problemen die Saison abbrechen: Roger Federer. USA TODAY Sports Wird seinen Titel in Flushing Meadows nicht verteidigen können: Dominic Thiem. AFP

Darum gehts Am kommenden Montag startet in New York das US Open.

Zahlreiche Superstars müssen verletzungsbedingt absagen.

Neben Roger Federer, Dominic Thiem und Stan Wawrinka fällt nun auch Serena Williams aus.

Nun sagt auch Serena Williams für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ab. Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste hat ihre Teilnahme an dem am Montag beginnenden US Open abgesagt. Die 39-jährige Amerikanerin teilte via Instagram mit, sie folge damit dem Rat ihrer Ärzte und wolle zunächst einen Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur komplett ausheilen lassen. Die Verletzung hatte sich Serena Williams in ihrem Erstrunden-Match in Wimbledon vor knapp zwei Monaten zugezogen.

Durch den Verzicht verringern sich die Chancen der aktuellen Weltranglisten-22. weiter, doch noch den 24. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere zu gewinnen. Damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Zuletzt konnte die einstige Nummer eins Anfang 2017 bei dem Australian Open einen Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere holen. Das US Open konnte die, in einem Monat 40 Jahre alt werdende Williams sechs Mal gewinnen.

Federer, Wawrinka und Thiem out bei den Männern

Durch die Absage von Williams fehlt nun auch bei den Frauen ein grosser Name im Turnier. Bei den Männern sind die beiden Schweizer Stars Roger Federer und Stan Wawrinka wegen Verletzungen nicht dabei. Zudem sagten zuletzt auch Spaniens Tennisikone Rafael Nadal sowie der österreichische Titelverteidiger Dominic Thiem wegen hartnäckiger Blessuren ab.

Noch fraglich ist ausserdem die frühere Nr. eins der WTA-Tour, Simona Halep. Die Rumänin trat zuletzt beim Turnier in Cincinnati erstmals nach einer dreimonatigen Pause wieder an, musste sich aber vor ihrem Zweitrunden-Match wieder zurückziehen. Auf Instagram schrieb Halep, dass bei einer Untersuchung ein kleiner Einriss in den rechten Adduktoren festgestellt wurde. Daher sei es zu riskant gewesen, zur Partie gegen die Amerikanerin Jessica Pegula am Mittwoch anzutreten. «Ich werde mich ausruhen und alles tun, was ich kann, um für die US Open bereit zu sein», schrieb die 29-Jährige bei Twitter.

Djokovic mit dabei

Sehr wohl am US Open teilnehmen wird dafür Novak Djokovic. Die serbische Weltnummer eins gab zuletzt Forfait für das Spiel um die Bronze-Medaille im Olympia-Mixed-Doppel. Zudem sagte er danach seine Teilnahme am ATP-Turnier in Cincinnati ab, um sich nach den Strapazen von Tokio erholen zu können. In Flushing Meadows wird Djokovic aber wieder am Start sein und versuchen, in der Absenz zahlreicher Stars seinen 21. Major-Titel zu gewinnen und damit seine langjährigen Konkurrenten Federer und Nadal in Sachen Grand-Slam-Trophäen zu überholen.

Aus Schweizer Sicht sicher dabei sein werden bei den Frauen Olympiasiegerin Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Jil Teichmann. Stefanie Voegele und Susan Bandecchi spielen zurzeit noch in der Qualifikation um die Teilnahme am Hauptfeld. Bei den Männern spielen noch Marc-Andrea Hüsler und Henri Laaksonen in der Qualifikation.

