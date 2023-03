SRF-Moderatorin Fabienne Gyr rechnet mit Tod ihrer Mutter

Der Zustand der 64-Jährigen hat sich in den letzten Monaten stark verschlechtert, wie die Moderatorin verrät.

Fabienne Gyr gilt als Allzweckwaffe des SRF. Ob in der Unterhaltung, im Sport oder während grosser Liveshows: Mit ihrem Charme und dem breiten Lachen begeistert die Innerschweizerin stets das Publikum. Doch seit ihrem sechsten Lebensjahr trägt die heute 35-Jährige eine schwere Last mit sich – ihr Mami ist schwer krank. «Mömel», wie sie ihr Mutter Edith nennt, leidet an Multipler Sklerose und sitzt seit längerem im Rollstuhl.