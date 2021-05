Sturz aus Hochaus – Teheran untersucht Abschiedsnotiz von Schweizer Diplomatin

«Schwer zu glauben und überraschend» : Abschiedsnotiz von Schweizer Diplomatin gefunden – Teheran untersucht Handschrift

Die Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft, die tot in Teheran aufgefunden wurde, habe Suizid begangen, heisst es mittlerweile aus dem Iran.

Ein Gärtner hatte die Leiche am Dienstagmorgen entdeckt.

Der Tod einer Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Teheran beschäftigt die Medien im Iran und weltweit.

Die Schweizer Diplomatin (51 ), deren Leiche am Dienstag vor einem Hochhaus im Kamranieh-Quartier im Norden der iranischen Hauptstadt gefunden wurde, beschäftigt die internationalen Medien . Im Raum steht die Frage, ob die Frau ihrem Leben selbst ein Ende setzte oder ob jemand anderer am Sturz vom 17. Stockwerk beteiligt gewesen sein könnte.

Die Schweiz vertritt in Teheran die Interessen der USA bereits seit Jahrzehnten, und die Frau arbeitete in der Abteilung, die die diplomatischen Interessen der USA im Iran vertritt. Das gab Spekulationen Auftrieb, der Todesfall könnte einen politischen Hintergrund haben. Dass ein Sprecher der iranischen Rettungsdienste einen Suizid zunächst ausgeschlossen hatte , befeuerte die Spekulationen zusätzlich.

Jetzt zitiert die staatliche Nachrichtenplattform «Young Journalists Club» (YJC) aus einer Abschiedsnotiz , welche in der Wohnung von S.B.* gefunden worden sei. Wir geben den Wortlaut aus Pietätsgründen nicht wieder. Das Schreiben sei weder datiert noch unterzeichnet gewesen, auch eine suizidäre Absicht sei darin nicht erwähnt worden. Die Handschrift werde nun von Forensikern mit anderen Schriftstücken aus der Wohnung der Verstorbenen verglichen, so YJC weiter.

«Schwer zu glauben und überraschend»

Botschaftsmitarbeiter und Bekannte der Diplomatin seien ob der Todesnachricht schockiert gewesen. Die 51-Jährige sei «sehr glücklich gewesen, lebhaft und voller Energie». Sie habe Erwartungen an das Leben gehabt, sodass ein mutmasslicher Suizid «schwer zu glauben und überraschend» sei. «Sie war eine fröhliche Frau, die den Iran liebte», zitiert JCY eine Person aus dem Umfeld der Verstorbenen.

Eine Sprecherin des Aussenministeriums in Bern hatte am Dienstag bestätigt, dass eine Schweizer Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Teheran tödlich verunglückt sei. Aussenminister Ignazio Cassis spreche der Familie tiefes Beileid aus.