Ende Januar wurde in Wasserauen AI ein Waschbär erschossen, nachdem er sich Zugang zu einer Wohnung verschafft und darin ein Durcheinander hinterlassen hatte. Der Grund: Waschbären gelten in der Schweiz als Neozoen, also nicht-einheimische Tierarten. Weil der Waschbär als gebietsfremde Art gilt, darf er in der Schweiz ganzjährig gejagt werden.

Für die Interessengemeinschaft «Wild beim Wild» handelt es sich dabei um eine « pseudobiologische, unökologische Verdammung fremder Arten », die gleichzeitig die «allgemeine Fremdenfeindlichkeit» fördere. Die IG, die vom radikalen Tierschützer Carl Sonnthal ins Leben gerufen wurde, verlangt nun in einer Petition ein Ende der Waschbären-Abschüsse: «Es ist nicht die Schuld der Waschbären, dass sie hier sind.» Sonnthal fordert, dass man «endlich» geltendes Tierschutzgesetz anwendet, wonach niemand einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen dürfe. Mit seiner Haltung gebietsfremden Tieren gegenüber zeige der Mensch «einmal mehr», dass er überzeugt sei, allen anderen Spezies überlegen zu sein und diese deshalb behandeln könne, wie er wolle.