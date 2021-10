Nations-League-Final : Abseits oder nicht? Spanier toben wegen diesem Mbappé-Tor

Frankreich beerbt Portugal als Sieger der Nations League. Aber das Siegestor von Kylian Mbappé sorgt für Diskussionen. Eine Fehlentscheidung?

In der 80. Minute schickte Frankreichs Theo Hernández den Paris-Torjäger mit einem flachen Steilpass auf die Reise. Mbappé überraschte die Spanien-Abwehr und netzte zum entscheidenden 2:1 ein . Sofort Reklamationen der Iberer: Der Torschütze soll im Abseits gestanden sein. Sie protestierten wild!

Und tatsächlich: In der Zeitlupe sah man, dass der Spanier den Ball noch knapp berührte. Busquets kann den Entscheid dennoch nicht verstehen. Er ist stocksauer: «Garcia wollte den Ball spielen, weil er sonst Mbappé erreicht hätte – der im Abseits stand. Die Entscheidung macht keinen Sinn.»

«Was für eine dämliche Abseitsregel»

Referee Taylor leitete in seiner Karriere bis dato 607 Partien. In dieser Saison kam der 42-Jährige bereits in sechs Premier-League-Spielen zum Einsatz. Chelsea-Profi César Azpilicueta kennt den Schiedsrichter bestens und kritisierte das Gespann gegenüber Sky Sports scharf.