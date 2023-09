Herbstsession: Das sind die heissen Eisen in National- und Ständerat

Kürzlich lancierte sie die Diskussion um die gefährliche Tropenkrankheit und forderte, dass ein Impfstoff, der in der EU bereits zugelassen ist, dringend auch in der Schweiz eine Zulassung brauche. Dem will der Bundesrat zwar nachkommen, aber ohne Eile, wie er in der Antwort bekannt gab: «Der Impfstoff gegen das Dengue-Fieber durchläuft zurzeit das Zulassungsverfahren bei Swissmedic. Die bereits erfolgte Zulassung in der EU wird im Zulassungsverfahren berücksichtigt», schreibt er. (sla)