«Absolut inakzeptabel» – Stars tragen weiterhin Echtelz

Fell ist in – aber wie?

Kontroverse um das Echtfell

Wird er 30 Jahre lang getragen, soll echter Pelz aus Nerz nachhaltiger sein als falscher – so das Resultat einer Studie der Pelzlobby. Eine andere Studie, im Auftrag von Tierschutzorganisationen, kommt hingegen zum Schluss, dass die Herstellung von Pelz die Umwelt mehr belasten soll als Faux Fur. Auch Krankheiten sind bei Echtpelz ein Thema: In Dänemark führte eine Coronavirus-Mutation dazu, das die ganze Region abgeriegelt und 15 Millionen Nerze getötet wurden.

Zwar greifen einige Anbieter von Faux Fur auf Synthetik zurück, es gibt in der Branche aber auch zahlreiche Bestreben, das falsche Fell so umweltfreundlich wie möglich zu machen. Das New Yorker Label Maison Atia verwendet für Jacken und Mäntel Koba, ein Textil, das aus Pflanzen und recycelten Wasserflaschen besteht.

«90 Prozent der Fuchsfelle werden vernichtet»

Die Diskussionen um den Pelz ist sich Thomas Aus der Au gewohnt. Der Schweizer Kürschner führt diese Debatte seit seiner Schulzeit. Schon Aus der Aus Grossvater und Vater waren Kürschner. «Es ist wie mit dem Fleischessen oder Ledertragen. Am Ende des Tages ist es eine persönliche Entscheidung und jeder soll selbst entscheiden, was er verantworten kann.»

In der Schweiz herrscht seit dem Jahr 2014 eine Deklarationspflicht zu Pelz. Pelzfachgeschäfte wie das von Thomas Aus der Au verpflichteten sich bereits seit 1996 freiwillig zur Deklaration. Der Bericht zu den Pelzdeklarationskontrollen vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zeigt, dass es beim Grossteil der Verkaufsstellen an der Deklarationspflicht harzt. Bei zwei Dritteln davon fehlen Informationen zur Herkunft des Pelzes oder sie sind schlichtweg falsch.

Aus der Au betreibt sein Handwerk nur noch im kleinen Rahmen in seinem Atelier in Zürich. Er verarbeitet aktuell vorwiegend Rotfuchsfelle aus der Schweiz, die im Rahmen der Bestandesregulierung geschossen wurden. Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 22’130 Rotfüchse erlegt. «Rund 90 Prozent der Felle werden vernichtet», erklärt der Kürschner. Für ihn sind aber nur Felle verantwortbar, die ohne Tierquälerei gewonnen wurden und bei denen nachvollziehbar ist, woher sie stammen. «Bilder aus tierquälerischen Pelzfarmen gehen auch mir an Herz und Nieren», so der Kürschner.