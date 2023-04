Paris Hilton geht mit Influencer-Szene hart ins Gericht

Auf Social Media in jungen Jahren berühmt zu werden, erachtet sie als kritisch: «Ich kann mir nicht einmal vorstellen, 13 Jahre alt zu sein und mit diesen unrealistischen Schönheitsidealen klarkommen zu müssen», so Hilton.

Paris Hilton startete in den frühen 2000er-Jahren als glamouröses und nicht ganz skandalfreies It-Girl durch. Radiohost Scott Mills bezeichnete sie in einem Gespräch bei BBC 2 als «die erste Influencerin überhaupt». In einer Zeit, in der es kein Facebook, Instagram oder Tiktok gab, schaffte sich die Hotelerbin ein Millionenimperium. Sie war überall präsent. «Die wussten nur noch nicht, als was sie mich damals bezeichnen sollen», so Hilton.