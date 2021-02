Tote in Basler Hinterhof : «Absolut unvorstellbar» – Freunde geschockt über Tatvorwurf an D.H.

Hat der 49-jährige D.H.* seine Freundin A.K.* getötet? Die 39-Jährige wurde am Montag tot in einem Hinterhof an der Dornacherstrasse in Basel gefunden. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Gegen ihren Freund wurde wegen Tatverdachts Untersuchungshaft verfügt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der ehemalige GZSZ-Darsteller und «Disko-König» D.H. soll laut Bild ein «Leben auf der Überholspur» geführt haben und war seit über zwei Jahren mit der Toten liiert. Er habe sein Leben für sie umgekrempelt, berichtet eine Freundin von ihm. Sie ist fassungslos. «Ich glaube nicht, dass er was damit zu tun hat und fähig ist, solch ein Verbrechen zu begehen. Er war so glücklich mit ihr», schreibt sie auf Facebook. Auch ein Jugendfreund von H. kann sich «null Komma null vorstellen, dass er zu so etwas fähig ist». Auch seine Mutter glaubt «fest daran, dass sich für ihn alles klärt».

Zweites Leben hinter falschem Namen

Auf Social Media trauert auch der Ex-Freund der Toten. Die beiden verband ihre Leidenschaft für Fesselspiele. Nach dem Ende der Beziehung zog die Berlinerin 2017 in die Schweiz. Unter dem Pseudonym Estella bot sie in Basel auch Tantra-Massagen an und veranstaltete Rope-Events in ihrem Atelier. Mit von der Partie in ihrer Massage-Praxis war auch H., den man unter dem Alias Manos für «Conscious Sensuality Coaching» und «Vierhand-Massage-Erlebnisse» buchen konnte.

Im bürgerlichen Leben waren die beiden als Eventveranstalter tätig. Dieses Business ist Corona-bedingt eingebrochen. Versuchte sie mit ihrem Zweitstandbein als Sexual-Coach und Tantra-Masseurin diese Verluste wettzumachen? Die Preisspanne für Rituale und «Erlebnisse» für eine Einzelperson und Paare bewegte sich in der Preisspanne von 150 bis 750 Franken.

Erst Anfang Februar musste das Paar ein hochkarätiges Dinner-Event in Basel, das ursprünglich am 6. Februar hätte stattfinden sollen, ersatzlos absagen und die Tickets zurückerstatten. «Mund abwischen, weiter geht’s», schriebt H. dazu in seinem letzten Facebook-Post am 5. Februar. Drei Tage später kam es zum Verbrechen.