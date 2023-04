Ex-Nati-Goalie Jörg Stiel über Yann Sommer

… die angeblich fehlenden Zentimeter von Sommer

«Ich halte das für absoluten Schwachsinn», so Stiel. Im Grundsatz gehe es nämlich nicht um die Grösse, sondern um die Technik. «Entscheidend aus meiner Sicht ist das Talent», erklärt der 1,78 Meter grosse Ex-Goalie. Für ihn ist klar, dass ein kleiner Goalie grundsätzlich etwas talentierter sein müsse. Stiel über Sommer: «Es gibt nicht allzu viele Keeper in der Bundesliga, die besser sind als er.»

… das Tor von Hoffenheim

Sommer hätte den Schuss halten können, erklärt Stiel. Aber das habe nichts mit der Grösse zu tun. «Er wartet in der Situation extrem lange und am Ende fehlt ihm dann durch dieses ‹ Nicht-Antizipieren › das entscheidende Stück.»

… die mediale Kritik gegen Sommer

Besonders die Kritik von ehemaligen Goalies wie Roman Weidenfeller kann der 55-Jährige gar nicht verstehen. «Ich frage mich, ob die alle schon vergessen haben, welche Fehler sie in ihrer Karriere gemacht haben.» Als lächerlich bezeichnet Stiel die Frage, ob Neuer den Ball gehalten hätte. «Einen solchen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Der Konjunktiv schiesst weder Tore, noch hält er Bälle.» Die Gladbach-Ikone meint weiter: «Manche Experten sollten mal hinterfragen, ob sie sich überhaupt zu gewissen Themen äussern sollten. Was redet zum Beispiel Didi Hamann über Torhüter? Stand er jemals im Tor?»

… die aktuelle Leistung

«Ich habe Yann auch schon besser gesehen als derzeit bei Bayern», gesteht Stiel. Aber ihn so zu kritisieren, sei völlig verfehlt, besonders da Bayern ja auch andere Probleme habe. «Er ist nicht in einem Tief, ihm fehlt aber vielleicht die Souveränität aus der Gladbacher Zeit», so Stiel. Aber bei Bayern müsse man sich auch hinterfragen, wie man zum Beispiel gegen Hoffenheim nur ein Tor in der Offensive erzielen konnte.