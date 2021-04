FC Schaffhausen ohne Lizenz - Abstieg aus Challenge League, weil Stadionmiete verdoppelt wurde?

22 Schweizer Fussballclubs bekamen von der Schweizer Liga SFL eine Lizenz, die dazu berechtigt, in der kommenden Saison entweder in der Super League oder in der Challenge League zu spielen. Ein Verein ging leer aus, obwohl es sich dabei um einen gestandenen Challenge-League-Club handelt: der FC Schaffhausen. Warum verweigert die Liga in erster Instanz die Spiel-Lizenz? «Aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen», wie es in einer Mitteilung heisst. Doch was bedeutet das?