Abstieg für sechs Schweizer – Benito, Janko und Oberlin zittern um Ligaerhalt

Bitteres Wochenende für die Schweizer Fussballer im Ausland. Am Samstag erwischt das Abstiegsgespenst in Belgien mit Michi Frey und Leonardo Bertone gleich zwei Schweizer. Nach dem 1:1 im Hinspiel empfingen die beiden mit Waasland-Beveren im Barrage-Rückspiel Zweitligist RFC Seraing. Frey, der schon im Hinspiel getroffen hatte, brachte seinen Club nach einer Viertelstunde vom Penaltypunkt aus in Führung. Danach folgte aber das Drama.

2:5 stand es am Schluss aus Sicht von Waasland-Beveren, das nun den Gang in die zweite Liga antreten muss. Michi Frey wird nun zu Fenerbahce zurückkehren. Ob er in der Türkei bleiben wird, ist trotz seiner 17 Saisontore für Waasland-Beveren fraglich. Auch ob Bertone trotz Vertrag bis 2023 in Belgien bleibt, ist offen. Für ihn ist es nach 2020 mit dem FC Thun der zweite Abstieg in Folge.