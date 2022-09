Nations League: Der Countdown läuft – können Xhaka und Co. in Spanien bestehen?

Nach nur einem Sieg und drei Niederlagen in vier Partien droht der Nati die Relegation in die League B des 2018 eingeführten Wettbewerbs. Sollte die Schweiz heute verlieren und Tschechien gleichzeitig gegen Portugal gewinnen, wäre der Abstieg bereits vor dem letzten Spiel am Dienstag gegen die Tschechen (20.45 Uhr in St. Gallen) Tatsache. Alle anderen Szenarien würden heissen: Noch kann die Abstufung verhindert werden. Je nach dem würde gar der Gruppensieg noch drinliegen.