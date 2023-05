In den Top-Ligen: So heiss ist Europas Abstiegskampf

Schweizer bibbern in Deutschland

Am Montag könnte Southampton nach der Pleite gegen Remo Freulers Nottingham die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Premier League verspielt haben. In einer verrückten Partie siegte der Aufsteiger (mit Freuler auf der Bank) gegen die Saints mit 4:3 und hievte sich damit über den Strich. Während Southampton mit acht Punkten Rückstand bei noch drei ausstehenden Spieltagen fast schon abgestiegen ist, muss nun der Meister von 2016 so richtig zittern. Leicester verlor nämlich bei Fulham mit 3:5 und dürfte sich darüber ärgern, dass Europa-Anwärter Brighton gegen Abstiegskontrahent Everton zu Hause gleich mit 1:5 unterging. Punktgleich mit Leicester liegt auch Leeds auf einem Abstiegsplatz. Der Club von Ex-FCZ-Meisterheld Willy Gnonto engagierte zuletzt den 68-jährigen Sam Allardyce als Feuerwehrmann. Hält er die Klasse, soll er für die Rettung total rund 3,3 Millionen Franken einkassieren.