Bereits die nächste wichtige Partie steht an für den FC Luzern, vielleicht sogar eine der entscheidendsten der nächsten Wochen. Gegen den FC Vaduz, dem Aufsteiger aus dem Ländle, ist es das Duell zwischen den neuntplatzierten Luzerner und den dahinter klassierten Liechtensteiner. Zwar hat die Mannschaft von Fabio Celestini ein Spiel weniger, jedoch beträgt der Vorsprung nur noch zwei Punkte. Dies liegt vor allem daran, dass Vaduz zuletzt starke Leistungen zeigte und definitiv in der Super League angekommen ist. Seit vier Spielen sind die Vaduzer ungeschlagen, darunter gab es zwei Siege gegen den FC Zürich, jeweils ein Unentschieden gegen Krösus YB und den ebenfalls vorne platzierten FC Lugano. Eine wahre Herausforderung für den FC Luzern also, dieser FC Vaduz.