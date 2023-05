Bundesliga: Hertha Berlin steigt nach Tor in der 94. Minute ab

Hertha steigt ab

Was für ein Drama im Berliner Olympiastadion! Tabellenschlusslicht Hertha BSC Berlin träumte lange vom Wunder des Klassenerhalts. Ausgerechnet gegen die ebenfalls mitten im Abstiegssumpf steckenden Bochumer sah es lange nach einem kapitalen 1:0-Heimsieg und dem verhinderten direkten Abstieg aus. Captain Tousart hatte nach einer Ecke in der 63. Minute per Kopf getroffen. Doch in der 94. Minute versetzte Bochums Schlotterbeck mit seinem Tor zum 1:1 die über 70’000 Hertha-Fans in Schockstarre. Der Traditionsclub muss zum vierten Mal in die zweite Bundesliga absteigen.