«Wenn man den Leuten Insekten statt Fleisch verkaufen will, hört der Spass auf»

Im Juni 2021 wurde das CO2-Gesetz abgelehnt. Diesmal fand die Klimaschutz-Vorlage eine Mehrheit. Laut Milic sind dies die Gründe: keine nennenswerte Opposition von links und aus der FDP sowie eine tiefe Wahlbeteiligung. «2021 haben die beiden Agrar-Initiativen die Landbevölkerung in Massen an die Urnen getrieben», sagt Milic.

Knapp 60 Prozent sagen Ja zum Klimagesetz. Warum hat es diesmal geklappt und im Sommer 2021 mit dem CO2-Gesetz nicht?

Erstens gab es diesmal von linker Seite her keine nennenswerte Opposition, anders als 2021. Ebenso hielten sich bürgerliche Gegner in der FDP zurück. Das Nein im 2021 war für die FDP ein Desaster. Sie unterstützte das Gesetz offiziell, war aber intern gespalten und das Volks-Nein wurde ihr angekreidet. So etwas wollte man kurz vor den Wahlen nicht wiederholen. Doch der wichtigste Grund für das Ja ist die tiefe Wahlbeteiligung. Im Juni 2021 war sie mit rund 60 Prozent hoch, der Grund dafür waren die beiden Agrar-Initiativen, welche die Landbevölkerung in Massen an die Urnen getrieben haben. Diesmal betrug die Beteiligung etwa 40 Prozent.