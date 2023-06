Abstimmungsresultat: Klimagesetz wird angenommen

Am Anfang war die Volksinitiative für ein gesundes Klima, genannt «Gletscherinitiative». Nachdem das Parlament einen indirekten Gegenentwurf beschlossen hat, zogen die Initianten die Initiative bedingt zurück. Der Gegenvorschlag wurde umbenannt in Klima-Gesetz oder Klimaschutz-Gesetz. Der offizielle Name ist Klima- und Innovationsgesetz. Die Gegner nennen es «Stromfressergesetz». Im Bild: der Aletschgletscher am 20. Juli 2021.