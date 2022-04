Filmgesetz - Abstimmungsresultat über Lex Netflix könnte ungültig sein

Das Redaktionsteam der SRF-«Arena» ist auf einen Fehler im Abstimmungsbüchlein gestossen. Am vergangenen Freitag konfrontierte SRF-Moderator Mario Grossniklaus Kulturminister Alain Berset mit der fehlerhaften Grafik auf Seite 13.

Das Komitee «Filmgesetz Nein» bestätigt am Montag gegenüber 20 Minuten, dass gegen die Vorlage des Filmgesetzes eine Abstimmungsbeschwerde erhoben wird. Der Grund: Die Übersichtskarte auf Seite 13 im Abstimmungsbüchlein sei höchst irreführend, sagen die Gegnerinnen und Gegner des Filmgesetzes. «Wir verlangen vom Bundesrat, dass er auf diesen eklatanten Fehler hinweist und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den wahren Sachverhalt aufklärt», sagt Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz und des Komitees «Filmgesetz Nein».

Auf den Schnitzer gestossen ist das Redaktionsteam der SRF-«Arena» . Am Freitagabend warf «Arena»-Moderator Mario Grossniklaus Kulturminister Alain Berset vor, mit der Übersichtskarte das Volk falsch zu informieren.

Die Karte im Abstimmungsbüchlein zeigt, welche Länder in Europa bereits eine «Investitions- oder Abgabepflicht für Streamingdienste» haben, über die die Schweiz am 15. Mai abstimmt. Laut dem Komitee «Nein zum Filmgesetz» entspricht diese Übersichtskarte jedoch nicht der Wahrheit. «Ausser Frankreich, Italien und Spanien kennen alle anderen Länder in Europa keine oder eine viel tiefere Filmsteuer. Die Grafik im Abstimmungsbüchlein suggeriert aber das Gegenteil», sagt Müller. Dieser Umstand trage möglicherweise dazu bei, dass das Abstimmungsresultat beeinflusst werde.